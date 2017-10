OL : Amine Gouiri déjà ciblé par le Real Madrid au mercato !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Auteur de déjà cinq buts avec l'équipe de France U17 dans le Mondial qui se déroule actuellement en Inde, Amine Gouiri est le meilleur réalisateur de cette épreuve. Et ses performances sous le maillot tricolore n'ont échappé à personne, et surtout pas aux recruteurs venus de toute la planète pour suivre cette compétition riche en pépites. Actuellement sous contrat avec l'Olympique Lyonnais, où il a signé en juin dernier un contrat de trois ans comme stagiaire pro, Amine Gouiri fait même parler de lui ce dimanche dans Marca.

En effet, le quotidien sportif espagnol affirme que l'attaquant de l'OL est tout en haut d'une liste de joueurs convoités par le Real Madrid lors des prochains marchés des transferts. Car Zinedine Zidane a évidemment envoyé des émissaires en Inde pour assister au Mondial U17 et Amine Gouiri serait la cible numéro 1 des Merengue, Marca comparant le joueur lyonnais à Kylian Mbappé. Et le média proche du Real Madrid d'affirmer que grâce aux négociations pour Mariano, lors du dernier mercato, la formation espagnole estime avoir des atouts en cas de négociations avec Jean-Michel Aulas pour Amine Gouiri. Marca précise aussi que Madrid supervise aussi Alan, un jeune joueur brésilien de Palmeiras, et Ferran Torres, qui évolue à Valence et qui est déjà dans le collimateur des plus grands clubs européens.