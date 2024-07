OL ‍: Les offres pleuvent, il ouvre la porte à un départ

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Belle surprise de l’OL la saison dernière, Jake O’Brien est l’un des joueurs lyonnais les plus courtisés du mercato cet été et pour l’instant, on ignore si l’Irlandais va rester dans la capitale des Gaules.

Recruté pour un petit million d’euros en provenance de Crystal Palace l’été dernier, Jake O’Brien s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable à l’Olympique Lyonnais, et cela quel que soit l’entraîneur en place. Laurent Blanc, Fabio Grosso puis Pierre Sage ont tous fait confiance au défenseur de 23 ans, qui en a bluffé plus d’un y compris chez les supporters. Dans une équipe en grande difficulté, il a réussi à limiter la casse défensivement en compagnie de Duje Caleta-Car et de toute évidence, sa progression a éveillé quelques intérêts en Europe. Un an seulement après son transfert à faible coût, Jake O’Brien pourrait faire l’objet d’une grosse vente puisque l’on parle désormais d’un possible départ pour une somme comprise entre 20 et 30 millions d’euros.

OL : 30 millions pour ce joueur, ça fait scandale https://t.co/sP5wnj8BvN — Foot01.com (@Foot01_com) July 15, 2024

Les formations intéressées sont nombreuses, surtout en Premier League, où le profil du joueur colle avec ce que recherchent les clubs anglais. Interrogé par le média irlandais Joe, Jake O’Brien a réagi aux rumeurs à son sujet. « Si je vais rester ? C'est difficile à dire maintenant parce que nous sommes au milieu de la fenêtre de transfert et il y aura toujours des spéculations. Il y a des clubs intéressés et des clubs pas intéressés (parmi les rumeurs). Je pense que c'est cette période de la saison où les clubs parlent de vous, mais c'est difficile à dire pour l'instant, je vais retourner à Lyon » a fait savoir le défenseur irlandais de l’Olympique Lyonnais, qui a récemment fait l’objet d’une rumeur le liant à Nottingham Forest.

Quelques jours seulement après le départ de son défenseur Moussa Niakhaté à l’OL pour 30 millions d’euros, le club de Premier League serait prêt à dégainer une offre estimée à 35 millions d’euros pour faire venir le roc irlandais de l’OL. Le Borussia Dortmund est également attentif à la situation de Jake O’Brien, qui risque bien d’animer le mercato lyonnais d’ici fin août et c’est une vraie surprise car personne ne s’attendait à une telle hype autour de lui il y a encore quelques mois.