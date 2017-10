OL : Le travail de Génésio paie enfin, il suffisait d'attendre un peu...

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis le succès contre Monaco en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais affiche un nouveau visage. Séduisante, solide et conquérante face à Everton puis Troyes, l’équipe de Bruno Génésio s’est relancée dans toutes les compétitions. De quoi redonner de la confiance à tout un groupe, mais également à un entraîneur vivement critiqué depuis le début de la saison, aussi bien par les observateurs extérieurs au club que par les supporters de l’OL eux-mêmes. Dans les colonnes du Progrès, le coach rhodanien revient sur cette période plus difficile et avance quelques arguments pour expliquer le retour en forme de son équipe, qui recevra le FC Metz au Groupama Stadium dimanche après-midi à 15h.

« J’ai la sensation que l’on accumule de la confiance, ce qui est la grande différence avec notre début de saison. Je le sentais à l’entraînement, cet esprit d’équipe, ces qualités à la fois individuelles et collectives. C’est vrai que certains matches n’étaient pas complètement aboutis, mais malgré tout je pense qu’on a très sévère avec nous parce qu’on n’a perdu qu’un match depuis le début de la saison, et qu’avant ces trois victoires de suite, il y avait eu beaucoup de belles choses » a lancé Bruno Génésio dans le quotidien régional, qui explique donc qu’il suffisait d’attendre que la mayonnaise prenne pour que l’OL montre enfin son vrai visage. L’équilibre semble encore fragile, mais le travail du coach de l’actuel 4e de Ligue 1 semble enfin payer. La confirmation est attendue contre Metz, puis face aux Verts de Saint-Etienne.