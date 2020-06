OL : Le Sporting Club de Lyon, un nouveau concurrent pour Aulas ?

Dans : OL.

En pleine tempête médiatique, le club de La Duchère, la deuxième formation de Lyon, a annoncé le lancement d’un nouveau projet avec la Ligue 1 en ligne de mire.

Ces dernières heures, le club de Lyon Duchère a fait parler de lui en mal, vu que la formation évoluant en National a commis des actes frauduleux avec certains de ses salariés. Puisque dans une lettre anonyme envoyée à la DNCG par un groupe de « joueurs lésés » il y a plusieurs semaines, certains dirigeants sont accusés d’avoir commis un « nombre incalculable d'infractions » vis-à-vis de l'Urssaf et de la DNCG au cours des derniers mois. Pour éteindre l’incendie, le club a alors présenté son nouveau projet ambitieux ce jeudi. Après avoir changé son nom, le nouveau Sporting Club de Lyon a notamment annoncé une augmentation de son capital de 600 000 euros. Grâce à l’investissement de « 6e Sens Immobilier », le club du 9e arrondissement de Lyon aura donc un budget de 3 millions d’euros la saison prochaine.

Autant dire que l’objectif d’Emmanuel Da Costa, le nouvel entraîneur, sera la montée en Ligue 2 dès 2021. Ensuite, dans les cinq ans à venir, le Sporting Club de Lyon visera la L1. Pour ainsi devenir le deuxième club de Lyon dans l’élite du football français, et ainsi concurrencer l’OL ? Mohamed Tria n’ira pas jusque là. « Si on atteint nos objectifs, il faudra trouver une nouvelle infrastructure, obligatoirement. On voudrait une infrastructure moderne de 8 000 places, qui nous permet aussi de développer nos activités. Concurrencer l’OL et Aulas ? Je suis le premier fan de l’OL. Ils sont à des années lumières », a lancé, sur Lyonmag, le président du Sporting Club de Lyon, qui aimerait bien finir sa course dans le Stade Gerland, l’ancien stade de l’OL, aujourd'hui utilisé par le LOU Rugby.