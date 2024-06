OL ‍: Le PSG zappe Cherki, Liverpool et Tottenham débarquent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Gros emballement dans le dossier de l'avenir de Rayan Cherki, qui n'est plus vu comme une priorité de la part du PSG. Résultat, deux clubs anglais avancent alors que son départ de l'OL se dessine de plus en plus.

Pas plusieurs messages énigmatiques sur les réseaux sociaux, puis des gestes et des paroles plus explicites à Lille le week-end dernier, Rayan Cherki a laissé entendre qu’un départ de l’Olympique Lyonnais était possible cet été. Il a encore un an de contrat et ne semble clairement pas sur le point de prolonger. Le moment de le vente est peut-être venu, même si cela laisserait un grand gout d’inachevé dans la bouche de tous les suiveurs de l’OL, tant l’international espoirs n’a jamais réussi à porter son équipe, et à faire mieux que des fulgurances plus ou moins régulières.

Cherki, plan B du PSG

Toujours est-il que toutes les parties concernées semblent envisager un transfert en cas de belle offre. Surtout que le meneur de jeu a rejoint l’écurie de Fayza Lamari, qui souhaite passer le cap dans le monde des agents de joueurs, et a donc pris Rayan Cherki sous son aile. Pour le faire venir au PSG ? Ce n’est pour le moment pas la priorité du club parisien, qui a ciblé d’autres joueurs offensifs que lui. C’est ce que révèle Sports Zone ce dimanche, et change donc totalement les plans pour la suite de la carrière du Franco-Algérien.

En effet, deux clubs profitent de cette indécision pour avancer leurs pions. Il s’agit de Tottenham et Liverpool, qui ne sont tout de même pas les premiers venus, et représentent des gros morceaux de Premier League. De quoi proposer une belle offre pour Cherki, mais aussi un transfert intéressant pour l’OL, qui ne se voit pas brader l’un des bijoux de son centre de formation pour moins de 18 millions d’euros. Dans ce dossier, le PSG reste donc en position d’attente, mais n’écarte pas totalement de se mêler à la lutte si jamais le timing lui était favorable.

En tout cas, seule certitude, ces pistes rapprochent tout de même Rayan Cherki d’un départ, ce qui commence à être sérieusement envisagé à l’OL.