OL : Le mercato de Lyon le fait saliver, Rothen alerte le PSG

Troisième de Ligue 1 et qualifié pour la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a atteint son objectif la saison dernière.

Mais pour l’exercice à venir, les ambitions du club rhodanien seront probablement différentes. Ce n’est pas un hasard si le président Jean-Michel Aulas a ajouté une case à son organigramme, avec le poste de directeur sportif confié à Juninho. Une tendance confirmée par le début de mercato, l’OL étant parmi les plus actifs dans l’Hexagone. De quoi rendre Jérôme Rothen enthousiaste, lui qui ne comprend pas comment les Gones ont pu finir à 19 points du Paris Saint-Germain.

« C’est inconcevable qu’un club comme l’OL termine aussi loin du PSG en Ligue 1, avec les moyens qu’ils ont. Cet été, cela sent bon du côté de Lyon et je suis excité de voir la préparation, voir ce qui va être mis en place. Ce qui est certain, c’est qu’ils ne se cachent pas et c’est déjà une nouveauté », a souligné le consultant de RMC, impatient de voir ce que Lyon a prévu d'autre au mercato.

Rothen est emballé

« Peut-être qu’ils vont encore recruter afin de compenser le départ de Tanguy Ndombele. Ils ont déjà pris Thiago Mendes, c’est vraiment un joueur que j’adore. Il va avoir largement sa place dans le cœur du jeu en sentinelle, a commenté l’ancien Parisien. Il faudra voir l’animation, avec ce défenseur gauche qui va débarquer pour remplacer Ferland Mendy. » Avec la signature attendue de Youssouf Koné, Rothen verrait presque l’OL titiller le PSG.