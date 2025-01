OL ‍: Le Groupama Stadium rend hommage à Lopes

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Anthony Lopes a disputé ce samedi son premier match sous les couleurs du FC Nantes sur la pelouse de Lille. Mais à Lyon, personne ne l’a oublié.

Titulaire et déjà décisif avec le FC Nantes ce samedi contre Lille (1-1), Anthony Lopes a reçu un dernier hommage du Groupama Stadium durant le match face à Montpellier. Les Bad Gones ont déployé pendant la première mi-temps une banderole pour remercier l’international portugais, qui a disputé près de 500 rencontres sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. « Antho, un quart de siècle chez nous. Tu ne partiras pas comme ça » peut-on lire sur la banderole déployée par les Ultras de l’OL, lesquels étaient très proches d’Anthony Lopes. Un joli hommage qui a suivi un message de remerciement publié sur l’écran géant du stade pendant l’échauffement. De quoi rendre hommage comme il se doit à un joueur marquant de Lyon durant les années 2010 et 2020 et qui aura sans doute droit à un adieu en en bonne et due forme en se rendant au Groupama Stadium dans le courant de l’année.