OL : Lyon a mis Arsenal KO debout avec Aouar

Privé de coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais aura bien du mal à conserver ses meilleurs joueurs cet été au mercato.

Le mois de septembre s’annonce palpitant pour les supporters de l’OL avec un mercato qui s’est considérablement accéléré au cours des dernières heures. En effet, Fernando Marçal et Rafael ont fait leurs valises tandis que Kenny Tete a de bonnes chances de suivre. Dans le secteur offensif, ils sont également plusieurs à être candidats au départ. Bertrand Traoré, Jeff Reine-Adelaïde ou encore Memphis Depay, pour des raisons différentes… mais également Houssem Aouar. Le meneur de jeu formé à l’OL dispose d’un bon de sortie de la part de ses dirigeants après tant de services rendus.

Cela ne signifie pas que Jean-Michel Aulas et Juninho vont brader l’un de leurs meilleurs joueurs. Et Arsenal en a fait l’expérience selon Mohamed Bouhafsi, lequel a indiqué via son compte Twitter que la formation de Mikel Arteta avait bel et bien proposé une somme d’argent en plus de Mattéo Guendouzi, comme cela avait filtré en Angleterre, pour obtenir la signature d’Houssem Aouar. Mais toujours selon l’informateur de RMC, cette proposition a été refusée. Et tandis que l’on pouvait s’attendre à une surenchère d’Arsenal, comme c’est quasiment toujours le cas avec les clubs de Premier League, il s’avère que le récent vainqueur de la FA Cup n’est pas revenu à la charge auprès de Lyon. Ce n’est peut-être qu’une question de temps, l’insider mercato précisant que Mikel Arteta est totalement fan du profil d’Houssem Aouar. Au même titre que son mentor Pep Guardiola, qui officie sur le banc de Manchester City. C’est donc bel et bien vers la Premier League que l’avenir d’Aouar pourrait s’écrire même si ce refus de l’OL a mis une bonne claque à Arsenal dans ce dossier.