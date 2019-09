OL : Le flop Thiago Mendes prend cher à Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Titularisé dans une position de milieu relayeur contre le Zénith Saint-Pétersbourg mardi soir (1-1), Thiago Mendes n’a pas brillé. Pas assez rapide dans son jeu de passe et trop léger à la récupération, le Brésilien a clairement déçu les observateurs pour son baptême du feu en Ligue des Champions. Une prestation préoccupante selon Nicolas Puydebois, lequel n’a pas hésité à le critiquer sur le site Olympique et Lyonnais. Une réaction est attendue dès dimanche soir en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain…

« Après un début de saison intéressant, j’attends de lui qu’il apporte beaucoup plus au milieu lyonnais. Avec ses qualités, il pourrait apporter plus de vitesse dans le jeu de passes de l’équipe et pourrait également, par des dépassements de fonctions, casser les lignes adverses par des courses plus verticales. Malheureusement, je ne l’ai pas vu faire ce genre de choses lors de cette rencontre de Ligue des champions » a lâché l’ancien gardien de but, déçu du niveau affiché par l’ancien milieu du LOSC. Par ailleurs, Nicolas Puydebois a estimé que Lucas Tousart et Moussa Dembélé étaient les deux autres flops de ce match OL-Zénith. Au contraire des recrues Youssouf Koné et Jeff Reine-Adelaïde, rares satisfactions lyonnaises au Groupama Stadium mardi soir.