OL : Le dossier Cherki en feu, son clan répond

Par Nicolas Issner

Il n’y a toujours pas d’évolution concernant la prolongation de Rayan Cherki à l’OL, jugée comme étant est une priorité pour Jean-Michel Aulas. Une situation inquiétante alors que son contrat dans le Rhône expirera en juin 2023, mais qui reste sous contrôle d’après l’entourage du joueur.

Après Amine Gouiri et Melvin Bard, l’Olympique Lyonnais va-t-il perdre son produit pure souche Rayan Cherki ? Le proverbe « jamais deux sans trois » pourrait bien avoir raison une fois de plus au vu de l’état des négociations actuelles entre l’OL et le joueur de 18 ans. En effet, les négociations n’avancent pas entre les deux parties alors que la jeune pépite rhodanienne est indisponible jusqu’à la fin de saison à cause d’une blessure au pied droit. D’après Foot Mercato, la tension pourrait vite monter entre le clan Cherki et Jean-Michel Aulas à la suite d’un désaccord financier. Le joueur réclame un plus gros salaire que celui qu’il touche actuellement depuis la signature de son premier contrat professionnel en juillet 2019. Le jeune pouce lyonnais perçoit entre 600 000 et 800 000 euros à l’année soit environ 60 000 euros mensuels. Un avis pas partagé par la direction de l’OL envers sa pépite décisive 6 fois (2 buts, 4 passes) cette saison sur 22 matchs disputés toute compétitions confondues. Depuis qu’il a démarré en Ligue 1, Rayan Cherki compte un faible ratio avec seulement un but et quatre passes délivrées en 49 rencontres dans l’hexagone.

Cherki et des négociations à l’arrêt suite à sa blessure ?

Libre en juin 2023, Rayan #Cherki réclame une forte augmentation salariale pour prolonger son contrat.



L'OL n'est pas du même avis et souhaite le prolonger au salaire qui est le sien actuellement.



Nice reste attentif à la situation. (@footmercato) pic.twitter.com/v9mZkAcikI — Inside Gones (@InsideGones) March 17, 2022

Suite à la publication de cet article de Foot Mercato à propos d’un désaccord de salaire entre Rayan Cherki et l’Olympique Lyonnais, la famille du joueur a demandé à avoir un droit de réponse. La situation serait certes bloquée mais pas à cause de la rémunération salariale. « Comme il l’a manifesté par la voix de son président Jean-Michel Aulas, avec lequel nous entretenons d’excellentes relations, l’OL a manifesté une volonté de prolonger Rayan. Mais comme peut l’attester le club, il n’y a eu absolument aucune discussion d’ordre financier. Le seul échange concerne le volet sportif qui constitue la première préoccupation des deux parties. Il a été convenu que les discussions se poursuivent au retour de blessure de Rayan » a déclaré l’entourage de Rayan Cherki. Quoi qu’il en soit, l’OGC Nice surveille de près le cas du jeune lyonnais après avoir déjà rapatrié Amine Gouiri et Melvin Bard, deux purs produits du Rhône.