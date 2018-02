OL : Le clash entre Mariano et Memphis est terminé

Dans : OL, Ligue 1.

Mariano Diaz et Memphis Depay ont-ils réglé le différent qui semble les opposer depuis quelques matches ? A cette question, Bruno Genesio répond de manière positive. Pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, ses deux attaquants vedettes ont compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à vouloir passer chacun de leur côté pour le sauveur de l'OL. Avant le derby face à l'ASSE, Bruno Genesio est confiant, et il estime que Mariano et Memphis vont désormais pouvoir travailler efficacement pour Lyon.

« Il n’y a jamais eu de mauvaise atmosphère. L’ambiance est plutôt bonne dans le groupe. Parfois, il y a des résultats et des comportements qui agacent mais c’est à nous, membres du staff, de corriger tout ça. Contre Villarreal, l’important c’était de jouer en équipe. Je suis satisfait globalement de la prestation de mes joueurs. Il fallait montrer qu’on avait un projet de jeu commun. C’est vrai qu’il y a plein de choses à améliorer mais sur les aspects mental et athlétique, Mariano et Memphis ont fait ce que j’attendais d’eux. Ils ont chacun leurs qualités et les défauts de leurs qualités. À nous de faire en sorte qu’ils aient une meilleure connexion. Il faut exploiter leurs points forts mais, sur ce que j’ai vu contre Villarreal, je suis confiant. Maintenant, l’historique de notre saison me pousse à rester prudent. Il faut toujours se remettre en question et aller de l’avant », a prévenu le technicien de l'Olympique Lyonnais, conscient qu'il a besoin de ces deux joueurs pour réussir à relancer la machine en Ligue 1, surtout avec ce derby contre l'AS Saint-Etienne.