OL : Laurent Blanc ciblé, Aulas défie Lille

Dans : OL.

L’été prochain, l’Olympique Lyonnais et le LOSC devaient changer d’entraîneur et une piste commune émerge, celle menant à Laurent Blanc.

A moins d’une énorme surprise, Christophe Galtier va quitter Lille à la fin de la saison. En tête du championnat à deux journées de la fin, le natif de Marseille est ciblé par l’OGC Nice ainsi que par Naples. Son nom a également circulé à Lyon, mais la piste rhodanienne ne semble pas la plus chaude pour Christophe Galtier. Pour le remplacer, Olivier Létang songe à Laurent Blanc du côté de Lille, à en croire les informations du journal L’Equipe. Actuellement en poste au Qatar, l’ex-manager du PSG pourrait se laisser tenter par un retour en France, au sein d’un club ambitieux. Mais le quotidien national croit savoir que l’OL est également sur les traces de Blanc, bien décidé à embêter Lille sur ce dossier.

En finale avec Rudi Garcia pour succéder à Sylvinho il y a plusieurs mois, Laurent Blanc avait finalement été recalé au dernier moment par l’Olympique Lyonnais, un petit peu à la surprise générale. Une nouvelle fois, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France se retrouve dans le viseur d’un certain Jean-Michel Aulas, qui adore son profil. « Jean-Michel Aulas l'apprécie toujours. L'ex-défenseur souhaite continuer l'aventure avec son staff actuel composé de Franck Passi et Philippe Lambert. Il en fera encore une condition à de futures négociations. Sinon, il poussera l'expérience qatarienne jusqu'en 2022 avec les moyens de renforcer son équipe actuelle » souligne le journaliste François Verdenet, ajoutant par ailleurs que Laurent Blanc a d’ores et déjà eu des échanges informels avec la direction du LOSC dans l’optique d’une éventuelle collaboration à compter de cet été. Reste maintenant à voir quel club français désirera le plus faire venir Laurent Blanc, et si l’ancien coach du PSG se laissera tenter par un grand come-back en Ligue 1, un an après avoir pris la tête d’Al-Rayyan.