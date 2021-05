OL : Suspension confirmée, De Sciglio absent contre Nîmes

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais n'a pas eu gain de cause et devra se passer de Mattia De Sciglio contre Nîmes suite à l'expulsion du joueur italien face à Monaco.

Pris dans la bousculade après le match entre l'AS Monaco et l'OL, il y a dix jours au stade Louis II, Mattia De Sciglio avait été suspendu deux matchs par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Une sanction que Lyon a contestée devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Mais ce mercredi, l'Olympique Lyonnais annonce que sa requête n'a pas été entendue, et qu'après avoir purgé un premier match de suspension contre Lorient, De Sciglio sera absent dimanche face à Nîmes. « L’Olympique Lyonnais informe que la commission des conciliateurs du CNOSF a décidé de s’en tenir à la décision de la commission de discipline de la LFP concernant Mattia De Sciglio. Le défenseur international italien purgera son match de suspension ce dimanche face à Nîmes », indique l'OL.