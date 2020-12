Laurent Blanc au Qatar, le détail qui explique tout

Dans : Foot Mondial.

Après quatre ans et demi sans occuper la moindre fonction dans le football, Laurent Blanc a été intronisé ce samedi comme nouvel entraineur d’Al-Rayyan.

Un choix forcément surprenant sachant qu’il rejoint le 6e du championnat qatari, même s’il s’agit d’un des clubs les plus populaires, et doté d’un stade flambant neuf de 40.000 places. Il faut dire que le Qatar se prépare à accueillir la Coupe du monde 2022, et que la venue de Laurent Blanc dans le pays du Golfe n’y est peut-être pas étrangère. En effet, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France sait qu’il y a en place un certain Felix Sanchez, qui donne pour le moment satisfaction avec le Qatar, puisqu’il a remporté la Coupe d’Asie des Nations en 2019. Mais l’entourage de l’ancien coach du PSG a laissé entendre, selon L’Equipe, que si l’aventure de Laurent Blanc à Al-Rayyan se déroule bien, cela pourrait faire de lui un remplaçant idéal en cas de changement de sélectionneur.

Etre à la tête du Qatar pour « sa » Coupe du monde, la première qui se déroulera dans le Golfe, pourrait ainsi être l’un des objectifs cachés du champion du monde 1998. Surtout que son contrat, qui se termine en fin de saison avec une option pour le prolonger d’un an, correspond aussi avec une certaine facilité à être libéré en cas de besoin de l’Emirat. Voilà en tout cas l’une des explications possibles, sachant que Laurent Blanc a tout de même surpris tout le monde en débarquant dans le championnat du Qatar, après avoir eu des touches en France (Lyon, Nantes), en Italie (Fiorentina), en MLS (Toronto).