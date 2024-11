OL ‍: Lacazette lit toutes les critiques, et il y répond

Dans : OL.

Buteur contre Hoffenheim, Alexandre Lacazette a du mal à décoller cette saison, et à être au niveau des exercices précédents. L'attaquant de l'OL entend les remarques mais les conteste également.

Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais depuis qu’il est revenu d’Arsenal, Alexandre Lacazette n’a pas manqué de sollicitations cet hiver, mais il a tenu à rester dans son club de coeur. Avec les Jeux Olympiques en fer de lance, il a toutefois du mal à lancer sa saison, que ce soit en terme de rythme ou d’efficacité. Néanmoins, le buteur rhodanien a profité de sa prise de parole ce vendredi en conférence de presse, après son but marqué à Hoffenheim qui a failli offrir la victoire aux Lyonnais, pour rectifier le tir. Malgré les critiques sur son état de forme, Alexandre Lacazette ne se sent pas fatigué cette saison et estime que les critiques contre lui sont uniquement liées à son inefficacité.

Un but dans le derby pour basculer

« Ça fait du bien de marquer. Je sais que je suis assez critiqué pour mes statistiques. Ce but fait du bien, mais il n’a pas non plus révolutionné ma confiance. Je sais que je peux mieux faire et que j’ai déjà été pire dans le passé. Je ne me sens pas si fatigué, contrairement à ce que certains disent. Tant que l’entraîneur me mettra sur le terrain, j’essaierai de donner le maximum. La saison dernière, j’ai mal commencé et j’ai été critiqué de la même manière. Je sais que c’est à moi de travailler. Je lis tout ce qui se dit sur moi et sur l’équipe », a livré Lacazette, qui a au moins l’honnêteté de dévoiler qu’il entend bien les critiques sur son niveau de jeu ou ses performances. Il estime toutefois ne pas sentir une baisse de régime de son côté, et résumer donc cette période plus difficile à un manque d’efficacité. Nul doute que s’il retrouvait le chemin du but en Ligue 1 ce dimanche soir dans le Chaudron face à Saint-Etienne, son début de saison basculera dans le positif, même s’il faudra associer cela avec une victoire de l’OL.