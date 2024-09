OL ‍: Lacazette fait un aveu

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Jeudi soir, l'OL fera son grand retour sur la scène européenne. Après deux ans d'absence, les Lyonnais joueront la Ligue Europa. Un exploit au vu de la dernière place de l'OL en décembre dernier. Alexandre Lacazette a du mal à réaliser.

Halloween n'est que dans un mois mais ce sera un peu ambiance mort-vivant au Groupama Stadium jeudi soir. Outre le fait que l'enceinte lyonnaise soit à huis-clos partiel, l'OL fera un retour remarqué en coupe d'Europe quelques mois après avoir frôlé le pire. Début décembre 2023, les Gones sont derniers de Ligue 1 avec 7 petits points. Statistiquement, ils doivent descendre en Ligue 2 à 100%. Cependant, l'arrivée de Pierre Sage change tout. L'OL est la meilleure équipe française sur la suite de la saison et finit 6e, se qualifiant pour la Ligue Europa à la dernière minute du dernier match.

C3 : Lacazette n'avait rien vu venir

Un scénario qui rend fier Alexandre Lacazette. Grand amoureux du club, le capitaine lyonnais est satisfait de retrouver les joutes européennes deux ans après son retour à l'OL. Cependant, il a avoué n'avoir pas anticipé une si belle fin de saison dernière. « Oui, c'est la cerise sur le gâteau, car nous n'aurions jamais imaginé revenir. Mais nous avons fait une excellente deuxième moitié de saison, et le dernier match est venu avec une belle récompense », a t-il lâché dans une interview pour le site de l'UEFA.

Autant dire que le Général ne compte pas galvauder cette Ligue Europa et profitera à fond de ces 8 matchs au moins qui arrivent. Malgré ses 33 ans, ce programme chargé ne l'effraie pas et il se dit content de jouer « beaucoup de matchs ». Au vu du début de saison difficile de l'OL, cette C3 prend encore plus d'importance. En effet, John Textor veut voir Lyon en Ligue des champions la saison prochaine. Déjà largué par le trio PSG-Marseille-Monaco, l'OL devra peut-être vite miser sur un succès final en Ligue Europa pour atteindre la C1 en 2025.