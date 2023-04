OL : La sortie de Laurent Blanc qui scandalise les supporters

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Éliminé de la Coupe de France par le FC Nantes en demi-finale de la compétition, l'OL vient probablement de laisser passer son ultime chance de retourner en Coupe d'Europe. Laurent Blanc a fait des confidences troublantes après le match, perdant une grande partie de son crédit auprès des supporters.

Comme la saison passée, Nantes est en finale de la Coupe de France. Et comme durant toute cette saison, l'OL échoue dans un grand rendez-vous. Complètement dominés, les Lyonnais ne sont pas parvenus à inquiéter les Nantais qui vont défendre leur titre au Stade de France grâce à un but de l'inévitable Ludovic Blas. Malgré un effectif de qualité sur le papier, Laurent Blanc avait un plan en tête : tenir bon à la Beaujoire, éviter les erreurs et ensuite voir à quel moment le match pouvait se décider, quitte à tout jouer sur les tirs au but. « On peut résumer le match avec un joueur de talent qui a fait la différence. S'il n'y a pas ce geste, on termine aux penalties. On a eu le ballon, mais on n'a pas su se défaire de leur emprise athlétique » a résumé l'entraîneur des Gones sur beIN SPORT après la rencontre. Une façon de souligner que Ludovic Blas a fait la différence par son but assez incroyable, même si Anthony Lopes a tout de même fait quelques miracles également.

Les supporters de l'OL défoncent Laurent Blanc

#Blanc :"On peut résumer le match avec un joueur de talent qui a fait la différence [...] s'il n'y a pas ce geste, on termine aux penalties. On a eu le ballon, mais on n'a pas su se défaire de leur emprise athlétique" #FCNOL pic.twitter.com/Yen7GD0pgF — OL+ (@OL__Plus) April 5, 2023

Cette déclaration a suscité beaucoup de réactions, notamment auprès des supporters lyonnais qui ne digèrent pas la prestation proposée par l'OL. « C'est une blague ? Rassurez-moi, il plaisante ? Finir aux penalties c'était ça l'idée ? Non mais là, ce club part en vrille. Entre Jean-Michel Aulas qui a berné tout le monde et un entraîneur qui dit, on aurait pu finir aux penalties, je rêve. » « Notre première frappe cadrée est à la 87 eme ! Si on n'a pas Lopes on perd 2-0 à la mi-temps, juste honteux. » « Lunaire. Sans ce but on peut faire 0/0. C'est beau le foot avec une telle envie ! Et les joueurs, 11 chèvres et des biquettes en remplaçants. Et Aulas et Cheyrou qui se marraient en début de saison. Ce n'est pas anodin. » « Non c’est pas ça monsieur Blanc ! On a juste été nul ! Je ne sais même pas s'ils étaient au courant que c’était une demi-finale ! Demi-finale = match juste avant la finale. » Des réactions qui font suite aux commentaires maladroits de Laurent Blanc qui laisse entendre que l'unique plan de jeu de l'OL était d'aller jusqu'aux tirs au but. À neuf journées de la fin du championnat Lyon est neuvième de la Ligue 1 et va probablement boucler une nouvelle saison sans coupe d'Europe. Un déclin progressif qui ne plaît pas du tout aux fans du club rhodanien.yt