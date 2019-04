OL : La priorité n°1 de Lyon au mercato est connue !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après la défaite concédée contre Dijon samedi, la fin de saison s’annonce délicate pour l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, l’équipe de Bruno Genesio doit sécuriser au plus vite sa troisième place, tout en se projetant d’ores et déjà sur la saison prochaine. Avec un nouvel entraîneur ? Il est encore trop tôt pour le dire, même si la tendance semble clairement être à un départ de Bruno Genesio. Ce qui est certain, c’est que l’OL devra se renforcer en défense centrale l’été prochain. Car pour Eurosport, le point faible Marcelo a plombé la défense rhodanienne cette saison et cela ne peut plus durer.

« Depuis le départ de Samuel Umtiti au Barça à l'été 2016, la défense lyonnaise n'a jamais apporté satisfaction dans la durée, et plombe souvent les saisons des Gones. Avec Yanga-Mbiwa, Morel, Diakhaby, Mammana, Marcelo ou Denayer, on ne peut pas dire que Lyon n'a pas essayé de retrouver sa solidité derrière. Le dernier arrivé convainc, mais il est souvent tiré vers le bas par son coéquipier en charnière, Marcelo. Celui-ci est par exemple impliqué sur les deux premiers buts rennais en demi-finale de Coupe de France mardi dernier. La suite d'une longue liste d'erreurs de la part de Marcelo qui, en plus de sa lenteur, ont tendance à agacer les fans. Arrivé pour 7 millions d'euros en 2017, il devrait déjà décoller pour une autre destination cet été, l'OL ne le retiendra pas si une offre lui est faite. Recruter un voire deux défenseurs d'expérience est impératif, et Lyon devra faire mieux que l'été passé où il avait ramé à trouver son bonheur, en témoigne l'échec du dossier Ruben Dias » explique le média, pour qui l’arrivée d’un défenseur central au minimum est indispensable au mercato. Reste à voir si Jean-Michel Aulas parviendra à s’attacher les services d’un joueur à un niveau similaire à celui de Jason Denayer.