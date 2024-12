OL ‍: La piste Todibo s'écroule subitement

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prêté par l’OGC Nice à West Ham l’été dernier, Jean-Clair Todibo fait l’objet d’une étonnante rumeur. Le défenseur central est annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. Un départ de l’international tricolore chez les Gones paraît pourtant improbable pour plusieurs raisons.

En période de mercato, les supporters connaissent la chanson. Certaines rumeurs se confirment et d’autres sont à prendre avec beaucoup de précaution. C’est dans cette deuxième catégorie que l’on se permet d’inclure la dernière information concernant Jean-Clair Todibo (25 ans). D’après le quotidien régional Nice-Matin, l’Olympique Lyonnais souhaite recruter le défenseur central prêté par l’OGC Nice à West Ham. Il s’agirait d’un gros coup pour le club rhodanien. Mais l’opération paraît tout de même improbable pour plusieurs raisons.

La première est évidente, l’actuel cinquième de Ligue 1 a reçu une interdiction de recrutement de la part de la DNCG. A moins d’une manœuvre de son propriétaire John Textor, l’Olympique Lyonnais aura du mal à se renforcer pendant ce mercato hivernal. Et sans parler de cette sanction, pourquoi Jean-Clair Todibo accepterait-il de quitter les Hammers pour rejoindre les Gones quelques mois après son arrivée ? Le Français ne s’est pas imposé dans le onze de Julen Lopetegui. Mais son temps de jeu (14 matchs dont 7 titularisations en Premier League) montre que l’ancien joueur du FC Barcelone peut gagner les faveurs du manager espagnol.

West Ham va miser 40 M€ sur Todibo

Enfin, on voit mal comment l’Olympique Lyonnais peut se permettre de financer un tel transfert. Jean-Clair Todibo est prêté avec une obligation d’achat à 40 millions d’euros, un montant que West Ham voudra forcément récupérer en cas de vente. Il est clair que le club d’Eagle Football n’est pas en position de débourser une somme aussi importante à l’heure actuelle. Et sauf miracle, sa situation économique ne l’y autorisera pas non plus l’été prochain.