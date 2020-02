OL : La Juventus, le derby, le PSG, la semaine du siècle à Lyon !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais va vivre une semaine totalement folle au Groupama Stadium avec mercredi la réception de la Juventus, dimanche le match face à l'ASSE, puis celui contre le PSG en Coupe de France.

En l’espace de 7 jours, l’OL va vivre une séquence totalement incroyable puisque les supporters lyonnais auront droit dans leur stade à la venue de Cristiano Ronaldo avec la Juventus en Ligue des champions mercredi prochain, puis le derby contre l’AS Saint-Etienne le dimanche d’après et trois jours plus tard la demi-finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. De quoi évidemment réjouir Jean-Michel Aulas qui avoue être impatient de vivre ces trois rendez-vous totalement inédits dans SON stade, même s'il sait que rien ne sera simple pour son équipe.

Et le président de l’Olympique Lyonnais de se réjouir que la victoire de l’équipe de Rudi Garcia à Metz, vendredi soir, ait bien lancé cette semaine de folie. « Gagner c’était très important pour aller vers ce match contre la Juventus dans de bonnes conditions. Mais c’était aussi important pour les joueurs et le staff car on entendait tellement de chose qu’on se savait plus si on était capable de gagner un match (sourire) Sur le plan de l’arithmétique c’est une bonne opération, mais aussi pour la confiance. Car on a besoin de cela pour cette semaine absolument extraordinaire, les supporters sont heureux de voir la Juventus, le derby et puis Paris. On espère que les résultats suivront, car c’est difficile, mais on le sait, nous ne sommes jamais aussi forts que quand c’est difficile », a confié un Jean-Michel Aulas visiblement très heureux de ces rendez-vous de gala.