Dans : OL, Ligue 1.

A seulement 19 ans, Houssem Aouar est en train de prendre son envol avec son club formateur.

Le milieu de terrain a démontré ses qualités et son pouvoir d’adaptation avec sa performance à Everton, où il a fait beaucoup de bien à son équipe. Bien parti pour enchainer les titularisations, le joueur né peu avant la finale de Coupe du monde remportée par la France en 1998 fait déjà partie des révélations de la saison, à Lyon et en Ligue 1. Une réussite qui ne surprend pas tant que ça dans le Rhône, où on a vu Aouar se faire progressivement sa place dans le groupe grâce à sa vision du jeu, son calme et sa technique irréprochable.

« Je ne suis pas du tout surpris par ses performances. Ça fait déjà deux ans qu’il travaille avec le groupe pro. Il a pleinement saisi sa chance et il montre ses qualités sur le terrain. Il a le talent, il est très intelligent, il est posé et je pense qu’il va réaliser une très belle carrière », a promis Anthony Lopes sur RMC. Ce ne sont pas les supporters lyonnais qui diront le contraire, eux qui militaient déjà pour des apparitions encore plus rapides et plus régulières de leur nouveau chouchou.