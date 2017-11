OL : La Fékir-dépendance de Lyon fait flipper Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

La célébration polémique de Nabil Fékir à Saint-Etienne aura fait couler beaucoup d’encre, mais elle aura aussi coûté cher à l’Olympique Lyonnais.

Impossible de refaire l’histoire, mais en se prenant ce carton jaune évitable pour avoir enlevé son maillot dans le derby, le capitaine rhodanien a été suspendu pour accumulation d’avertissements, et a manqué le match face à Montpellier. Sans lui, les joueurs offensifs de l’OL se sont montrés totalement inoffensifs, et le 0-0 qui en a découlé a fait perdre deux points aux Lyonnais. Forcément vexé de faire ce constat, Bruno Genesio est bien obligé de noter qu’il y a un OL avec et sans Nabil Fékir.

« Il nous a manqué dimanche. On doit être capable de faire mieux, même sans lui. Même sans Lionel Messi, le Barça arrive à gagner des matches. Je ne veux pas me réfugier derrière cette excuse. Mais Nabil est impatient, parce qu'il aime le foot... », a livré l’entraineur lyonnais, qui sait que son meneur de jeu est d’ores et déjà désireux de rechausser les crampons, et d’aider l’OL à battre Limassol pour assurer sa qualification en Europa League. Pour la comparaison avec Messi, celle-ci est osée, mais force est de constater que, à la manière de l’Argentin sans qui le Barça n’est plus pareil, Nabil Fékir est pour le moment totalement indispensable à Lyon.