Arsenal a les clés pour priver l'OL d'Alexandre Lacazette

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat en juin prochain à Arsenal, Alexandre Lacazette bénéficie d'un fort intérêt de la part du FC Barcelone et de l'OL. Toutefois, les Gunners n'ont pas dit leur dernier mot et préparent une offre en béton pour le conserver.

Et si Alexandre Lacazette était bien parti...pour rester à Arsenal ? Le Français a pris une autre dimension chez les Gunners cette saison. Il a pris notamment le statut de patron de l'attaque à Pierre-Emerick Aubameyang, envoyé à Barcelone cet hiver. Lacazette n'a certes marqué que six buts en 29 matches cette saison toutes compétitions confondues mais il a une influence manifeste sur le jeu offensif de son équipe, quatrième de Premier League. Ainsi, les Gunners ne se priveraient pas de le garder un peu plus avec eux. Mais le temps presse car il n'a pas encore prolongé son contrat qui court jusqu'en juin prochain.

Arsenal prêt à dégoûter l'OL et le Barça avec un futur contrat

A cette date, il sera libre de s'engager où il veut et il a des prétendants. L'OL clame depuis plusieurs semaines son envie de rapatrier cet enfant du club, auteur de 129 buts en 275 rencontres avec les Gones. Mais, les Lyonnais doivent subir la concurrence féroce du FC Barcelone qui est séduit par le profil de l'attaquant d'Arsenal. Face à cette double menace, Arsenal compte réagir et convaincre son attaquant de prolonger son bail à Londres.

Le directeur sportif Edu prépare un nouveau contrat pour Alexandre Lacazette comme le rapporte l'Equipe. Le Français se verra proposer un contrat d'un an assorti d'une option d'un an supplémentaire avec une revalorisation salariale à la clé. Un contrat court qui peut étonner mais qui permettrait à Lacazette de pouvoir poursuivre un peu son œuvre à Londres et de jouer la ligue des champions la saison prochaine sans être bloqué pour le futur. Souvent blessé et pas toujours à niveau depuis son arrivée en 2017, il a ainsi l'occasion de pouvoir laisser une empreinte plus importante chez les Gunners. Une mauvaise nouvelle pour ses prétendants, surtout l'OL qui n'a pas les finances pour contrer cette offre et peut-être pas non plus de coupe d'Europe à jouer la saison prochaine.