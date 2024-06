OL ‍: La DNCG se mèle déjà du mercato ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A sept jours de son passage devant la DNCG, John Textor a quelques dossiers urgents à régler afin de ne pas être réprimandé par le gendarme financier du football français, comme ce fut le cas l’été dernier.

L’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais s’est montré très actif lors du mercato en recrutant sept joueurs. L’effectif de Pierre Sage a considérablement été renforcé, ce qui a contribué à la belle remontée des Gones au classement, lesquels sont passés de la dernière à la 6e place de la Ligue 1. Une incroyable remontada synonyme de qualification directe pour la prochaine édition de l’Europa League. Mais pour bien figurer sur la scène européenne la saison prochaine, l’OL doit continuer à se renforcer et dans cette optique, le mercato estival sera crucial. La première étape pour John Textor est de passer sans encombre l’étape de la DNCG le 12 juin prochain afin d’avoir les mains libres, contrairement à l’été dernier.

OL : 163ME arrivent dans les caisses, merci Aulas https://t.co/DjcVkUeZ5w — Foot01.com (@Foot01_com) June 5, 2024

Justement, le Quotidien du Sport évoque ce passage devant le gendarme financier du football français et selon le média, l’état-major de l’OL a plusieurs dossiers chauds à régler avant de se présenter devant la DNCG. Au total, 66 millions d’euros qui correspondent aux options d’achats de Caleta-Car, Benrahma, Mangala et Nuamah sont à payer afin de montrer patte blanche devant les experts du gendarme financier. « Alors que l’audition est programmée le mercredi 12 juin, la direction sait déjà qu'elle doit sortir 66 millions d’euros avant la fin de l’exercice comptable » indique le média, qui évoque cette somme comme une véritable « épée de Damoclès » pour les Gones.

L'étape de la DNCG est cruciale pour l'OL

Concrètement, John Textor doit régler une partie de cette somme ou apporter à la DNCG la preuve que l’OL sera en mesure de régler ces options d’achat, en plus de pouvoir investir sur de nouveaux joueurs lors du mercato estival. Pour rassurer les experts de la DNCG, le club rhodanien pourrait également être tenté de vendre un ou deux joueurs à fort potentiel et/ou à gros salaire et dans cette optique, les joueurs comme Lacazette, Cherki, Tagliafico ou encore Caqueret et Lopes ne seront pas retenus. Contrairement à l’été dernier, l’OL ne devra pas rater ce rendez-vous crucial, sous risque de plomber une fois de plus son début de saison.