OL ‍: La direction fait du cinéma, la supercherie dénoncée

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OL a perdu contre le PSG. Pour ne rien arranger, certains dirigeants rhodaniens ont quitté leur place au Parc des Princes plus tôt que prévu, écoeurés par les chants des Ultras parisiens.

L'OL devra rapidement réagir après sa défaite au Parc des Princes face au PSG ce dimanche soir. Les hommes de Pierre Sage ont vécu une soirée difficile et affiché certaines limites évidentes. Si sur le terrain, les Gones n'ont pas forcément été à la hauteur, en tribunes, la direction a aussi vécu une soirée complexe. En effet, les dirigeants lyonnais (Laurent Prud’homme, Matthieu Louis-Jean et Daniel Congré) sont partis avant la fin du match à cause des chants insultants entonnés par le CUP et qui n'ont pas été appréciés. Un comportement qui n'est pas passé inaperçu mais qui reste totalement excessif pour beaucoup de fans et observateurs. Ce n'est pas Pierre Barthélemy qui dira le contraire.

Un comportement excessif ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sur son compte X, le supporter du Paris Saint-Germain mais aussi avocat au barreau de Paris n'a en effet pas manqué de déplorer le comportement selon lui hypocrite de la direction de l'OL : « Quel cinéma... . Cette séquence pathétique de fausse indignation pour du vocabulaire injurieux que l'on entend dans tous les stades de Ligue 1 depuis des décennies, que les joueurs utilisent entre eux sur le terrain, que les dirigeants emploient aussi en privé, que l'on entend dans chaque bistrot ou sur la plupart des canapés...

Sans parler du nombre d'injures débitées par des automobilistes derrière leur volant... Combien de matchs à Lyon sans injures contre les Stéphanois ? Lutter contre les chants discriminatoires, mille fois oui. Vouloir laver plus blanc que blanc le langage dans les stades, c'est de la pure hypocrisie. Evidemment qu'un chant injurieux est dispensable, mais l'hypocrisie l'est encore davantage. En mettant sur le même plan chants injurieux et chants à caractère discriminatoire, on fragilise la critique nécessaire contre les chants à caractère discriminatoire. On ne fera pas évoluer les mentalités sur les chants à caractère discriminatoire en donnant le sentiment qu'en réalité on veut simplement censurer et aseptiser à l'extrême les tribunes. Auraient-ils quitté la tribune s'ils avaient mené au score ? ».

A noter que pour ces insultes, le PSG pourrait hériter d'une amende. Mais rien de plus. Il faut dire que les chants insultants sont monnaie courante dans les stades de Ligue 1 et qu'aucun club ne peut se targuer d'avoir des supporters exempts de tout reproche.