OL : La décision radicale de Genesio pour Marcelo

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio a surpris tout le monde ce dimanche avec sa composition d’équipe face au PSG.

Notamment en défense où l’entraineur lyonnais avait décidé de redonner sa chance à Jérémy Morel, à la place de Marcelo. Pourtant, le Brésilien était la valeur sure de la défense de l’OL la saison passée, avec un statut de cadre défensif, et même un été agité avec le forcing de West Ham pour le faire signer, puis une prolongation signée à Lyon peu après. Mais à 31 ans, Marcelo a perdu de sa superbe en début de saison, et le coup tenté par Genesio au Parc des Princes pourrait se reproduire.

En effet, L’Equipe annonce qu’il n’y a désormais, dans l’esprit de l’entraineur rhodanien, qu’un seul titulaire en la personne de Jason Denayer. Pour le reste, la concurrence sera de mise entre le Brésilien et Morel, avec toutefois un avantage à l’ancien de Besiktas. Notamment parce que, sans couler forcément plus que les autres, l’ex de l’OM n’a pas su endiguer les vagues parisiennes ce dimanche, avec tout de même cinq buts encaissés au total. Rien ne dit que la donne aurait été différente avec Marcelo, mais ce dernier va en tout cas subir une concurrence inédite depuis son arrivée à Lyon. Peut-être un moyen de le secouer afin de retrouver la tour de contrôle rassurante de la saison passée ?