OL : Laurent Blanc et ses joueurs, premier secret de vestiaire dévoilé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a rencontré ses joueurs ce lundi matin en présence de son staff et sous le regard de Jean-Michel Aulas.

A quelques heures de sa présentation officielle comme coach de l'OL, où il succède à Peter Bosz, débarqué ce week-end, Laurent Blanc a fait ses premiers pas comme technicien lyonnais en assurant l'entraînement de ce lundi matin. Dans une vidéo mise en ligne par le site officiel de l'Olympique Lyonnais, on découvre le champion du monde 98 sous ses nouvelles couleurs et on le voit rencontrer pour la première fois son effectif. Laurent Blanc a visiblement pris le temps de demander aux joueurs qui ne sont pas francophones dans quelle langue il fallait échanger avec eux, et notamment Nicolas Tagliafico. Une scène qui fait évidemment le bonheur des supporters de l'OL où l'exaspération était devenue énorme, même si le fait que le dernier rang prenne la peine de se lever pour saluer le nouvel entraîneur contrairement aux deux premiers fait également causer sur Twitter.