OL : La Chine salive devant Bruno Genesio avec un gros chèque

La semaine passée, un contact a été évoqué entre l'agent de Bruno Genesio et le club de Newcastle, qui envisage de remplacer Rafael Benitez sur son banc. Mais, tandis que Jean-Michel Aulas a répété qu'il allait se décider d'ici la fin mars concernant une offre de prolongation de contrat à son entraîneur, un agent de joueurs a indiqué dans Tant qu'il y aura des Gones que Bruno Genesio ne laissait pas insensible d'autres clubs, et pas uniquement en Europe.

En Karim Djaziri a dévoilé quelques infos sur ce sujet. « Je sais que Bruno Genesio a eu des propositions, je sais qu’il a encore des propositions. Il a des propositions en Angleterre, mais pas qu’en Angleterre. Je suis allé en Chine trois fois depuis le mois d’octobre et on m’a parlé de lui. En Chine, ils donnent de beaux contrats et je sais de source sûre qu’il a préféré ne pas écouter ces offres pour rester concentré non pas sur une éventuelle prolongation, mais sur son travail. Bruno est quelqu’un qui aime bien son travail, dans sa région de coeur et cela lui fait du mal, les gens ne se rendent pas compte de ce qu’il fait à l'OL », a expliqué l'agent de joueurs, visiblement dépité de voir le traitement réservé à Bruno Genesio.