OL : La belle affaire de Lyon au mercato ? C'est Neymar !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, PSG.

La Ligue 1 regarde un peu dubitative le dossier Neymar, la principale préoccupation étant surtout de savoir si le départ du joueur brésilien du Paris Saint-Germain va dévaloriser notre championnat alors que les nouveaux droits TV seront mis en place dans un an. Mais sur le plan sportif, Grégory Ascher estime, lui, que tout le bruit fait autour du cas Neymar profite à l'Olympique Lyonnais. Et le consultant de la chaîne L'Equipe d'exposer sa thèse.

« A qui profite le dossier Neymar ? Au Real Madrid et à Lyon. Le Real Madrid d’abord parce qu’ils sont en position de force s’ils veulent Neymar et Lyon parce que l’OL est structuré et prêt. Et même si c’est anecdotique, quand on voit le début de saison lyonnais et celui du PSG, on est en droit d’espérer un duel ou au moins que la lute dure 15-20-25 journées pour la première place. En dehors du titre de l’AS Monaco, on est tellement habitué à mettre 12 étoiles au PSG au moment de faire des pronostics, 2 à Lyon et 0 pour le reste que là, on se dit que vu l’argent lyonnais, le recrutement, la stratégie de mettre Juninho et Sylvinho, et les atermoiements du PSG avec Neymar, les doutes et ce début de saison plombé par ce non-transfert tout ça profite un peu à l’Olympique Lyonnais et à la Ligue 1 », constate Grégory Ascher, qui n'est pas le seul à sentir que l'OL peut faire la belle affaire grâce à la situation du Paris Saint-Germain.