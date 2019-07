OL : L'Europe le drague, il refuse tout pour Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Depuis le début du mercato, de nombreux joueurs de l’Olympique Lyonnais animent le marché des transferts.

Ferland Mendy et Tanguy Ndombele ont d’ores et déjà quitté le navire. Et si la tendance est à ce qu’ils restent au club, Houssem Aouar ou encore Memphis Depay et Moussa Dembélé ont également la cote. Un autre joueur du secteur offensif est courtisé, bien que son nom ne fasse pas les gros titres de la presse : Martin Terrier. Excellent lors de la seconde partie de saison dernière, il intéresse de nombreux clubs en Europe selon L’Equipe.

Mais, interrogé durant le stage de l’Olympique Lyonnais à Tignes en ce début de semaine, l’ancien attaquant de Lille a balayé d’un revers de la main les rumeurs. Son unique objectif est de s’imposer chez les Gones, sous la houlette du nouvel entraîneur Sylvinho. « Pour moi, c’est clair : je serai à Lyon cette saison. Je veux m’imposer ici, je me sens bien. C’est pour cela que j’évite de regarder les rumeurs me concernant. A l’OL, j’ai appris la rigueur et

découvert la pression des objectifs, le rythme des matches plus soutenu. J’ai aussi

connu l’Europe et ça, c’est quelque chose d’incroyable… » a confié celui qui figure notamment en bonne position sur les tablettes du Bayer Leverkusen. Mais qui ne devrait pas bouger durant le mercato, pour le plus grand bonheur de Sylvinho, lequel l'utilisera sans doute dans une position d’ailier gauche au sein du 4-3-3 qu’il préconise.