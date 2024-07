OL ‍: L'ASSE ose défier John Textor au mercato ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

De retour en Ligue 1, l’ASSE va retrouver l’OL en championnat mais pas uniquement. Sur le marché des transferts aussi, les deux rivaux sont susceptibles de s’affronter et cela en prend le chemin avec Dimitrios Giannoulis.

Enfin de retour dans l’élite, l’AS Saint-Etienne souhaite renforcer au maximum son effectif afin de pouvoir jouer le maintien sans trembler la saison prochaine. Les Verts ont déjà recruté Yunis Abdelhamid, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye. Un début de mercato plutôt prometteur, surtout quand on sait que la majorité des clubs de Ligue 1 sont à l’arrêt sur le marché des transferts, notamment en raison de la situation bancale liée aux droits TV. Pour l’ASSE, il est vital de continuer à se renforcer et la nouvelle piste du board stéphanois risque de faire tiquer les supporters… de l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, Live Foot dévoile que Saint-Etienne a jeté son dévolu sur un certain Dimitrios Giannoulis, latéral gauche international grec de 28 ans libre de tout contrat après son expérience à Norwich City (2021-2024). L’homme aux 27 sélections avec la Grèce est disponible à moindre coût et son expérience est appréciée par le board stéphanois, qui va néanmoins devoir batailler pour le recruter. Et pour cause, son profil est également apprécié par l’Olympique Lyonnais, à l’heure où le club rhodanien cherche un remplaçant à Henrique, parti libre du côté de Nantes et alors que l’avenir de Nicolas Tagliafico est encore incertain.

Un duel OL - ASSE pour Giannoulis ?

Avec une qualification en Europa League en poche et des moyens bien supérieurs grâce à la puissance de John Textor, il est clair que l’OL n’aura pas de mal à terrasser l’ASSE si David Friio et Matthieu Louis-Jean décident d’accélérer sur la piste Dimitrios Giannoulis, même si le Grec pourrait être sensible à l’argument du temps de jeu. Et sur ce point, Saint-Etienne a une vraie carte à jouer puisque les Verts veulent clairement s’offrir le natif de Katerini pour en faire un titulaire indiscutable, ce qui ne lui sera pas promis par Pierre Sage du côté de l’OL. Ce dossier sera en tout cas à suivre de près puisqu’il donnera lieu au premier derby de la saison.