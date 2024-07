OL ‍: L'adjoint de Pierre Sage a le profil d'un numéro 1

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Reconduit à la tête de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage a décidé de nommer Jorge Maciel comme l’un de ses adjoints. Un choix qui s’apparente à une bonne pioche tant le Portugais a de multiples facettes lui permettant d’avoir un profil de numéro 1.

Pierre Sage est récompensé de son bon travail. Intronisé en novembre dernier entraîneur intérimaire de l’Olympique Lyonnais, le coach rhodanien a su donner un élan très positif à l’OL, qui est passé d’une place de lanterne rouge à européen en fin de saison. Prolongé jusqu’en 2026, il souhaite s’inscrire sur la durée à Lyon. Pour cela, il a décidé de nommer Jorge Maciel en tant qu’adjoint après les départs de Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca à Lille. Le Portugais sort d’une expérience délicate à Valenciennes l’an dernier, lui qui a été licencié de son poste d’entraîneur principal avant la fin de la saison qui a vu le VAFC être relégué en National. Cependant, ses multiples expériences lui ont permis d’acquérir de nombreuses compétences et d’avoir désormais un profil se rapprochant d’un vrai numéro 1. Comme l’indique le site Olympique Et Lyonnais, Maciel est décrit comme celui qui est chargé de la méthodologie d’entraînement malgré son jeune âge.

Jorge Maciel, un profil multi-tâches choisi par Pierre Sage

A 38 ans, Jorge Maciel a déjà occupé divers postes. Outre son expérience d’entraîneur au VAFC, il a également coaché les U23 de Benfica et sait gérer une équipe de jeunes. Il a travaillé avec Christophe Galtier au LOSC en tant qu’adjoint. Il a remporté le Championnat de France 2021 dans le Nord. Joueur de Lille à cette période, Jérémy Pied connaît très bien Maciel et évoque son savoir-faire : «Il mérite d’être numéro 1 un jour. Il est complètement capable de gérer l’entraînement tout seul. Avec lui, Pierre Sage peut se mettre de côté pour mieux observer, je n’ai aucun doute là-dessus. C’est quelqu’un de dynamique, qui bouge, qui parle, qui replace et cela peut soulager Pierre Sage», a développé l’ancien latéral droit de l’OL pour le média. En plus de ses capacités managériales, Jorge Maciel possède également la particularité de parler plusieurs langues. Outre le portugais bien sûr, il parle très bien le français et l’anglais, ce qui est toujours utile dans un vestiaire cosmopolite. Après avoir travaillé avec des équipes de jeunes et des groupes professionnels, Jorge Maciel a tout ce qu’il faut pour viser plus haut et nul doute que sa collaboration avec Pierre Sage ne pourra qu’être bénéfique pour lui.