OL : Koeman traite Fékir de simulateur

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Magie du football, ou pas, les deux clubs sont parvenus à se plaindre de l’arbitrage après le match entre Everton et Lyon. Si l’OL peut s’étonner de voir que M. Nijhuis n’a donné que deux avertissements aux joueurs anglais malgré de nombreuses fautes musclées et notamment les coups distribués par Ashley Williams, Ronald Koeman a estimé que son équipe avait été lésée, ou du moins trompée par les simulations lyonnaises. Premier visé : Nabil Fékir.

« Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est parti d'Ashley Williams et d'un autre défenseur lyonnais. Il y avait beaucoup de joueurs impliqués. Je comprends mes joueurs et que quelque chose se soit passé. Cela vient de la frustration. La frustration a commencé à monter en première période. L'arbitre l'a laissée monter, notamment avec Fekir, qui a plongé dix fois en première période », a osé le coach néerlandais, qui révisera peut-être son jugement en regardant le comportement de son défenseur gallois à la vidéo. En attendant, les Lyonnais ont eux aussi bien senti la frustration monter quand Williams a égalisé alors qu’il aurait du voir rouge quelques minutes plus tôt….