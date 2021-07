OL : Juninho et Luiz Gustavo, la surprise du chef ?

Dans : OL.

Pour compenser le possible départ de Thiago Mendes, l’Olympique Lyonnais s’intéresse toujours au Brésilien Luiz Gustavo. Le directeur sportif Juninho a déjà étudié cette piste par le passé, sans succès. Mais cette fois, le milieu de terrain de Fenerbahçe est disponible sur le marché des transferts.

Par rapport au Paris Saint-Germain ou à l’Olympique de Marseille, il est clair que l’Olympique Lyonnais n’anime que très peu l’actualité du mercato estival. Le club rhodanien s’est pour le moment contenté des signatures du défenseur central Damien Da Silva et du latéral gauche Henrique, tous les deux arrivés libres. Mais que les supporters se rassurent, le quatrième de Ligue 1 devrait se montrer plus actif par la suite. Cela pourrait notamment bouger au poste de gardien de but puisque le nouvel entraîneur Peter Bosz aimerait attirer son ancien portier de l’Ajax Amsterdam André Onana, pour concurrencer le titulaire Anthony Lopes.

Jeu de chaises musicales entre Brésiliens

On s’attend également à la venue d’un renfort offensif destiné à remplacer Memphis Depay, parti libre au FC Barcelone. Il faudra enfin compenser les éventuelles sorties dans l’entrejeu. Houssem Aouar ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Tout comme Thiago Mendes qui avait perdu sa place de titulaire indiscutable en deuxième partie de saison. Et que l’on annonce vers un possible départ à Flamengo pour remplacer la recrue de l’Olympique de Marseille Gerson. Un jeu de chaises musicales qui pourrait mener un autre Brésilien à Lyon.

En effet, le média turc A Spor nous apprend que l’Olympique Lyonnais reste intéressé par Luiz Gustavo (33 ans). La piste avait déjà été étudiée par Juninho l’année dernière, mais les dirigeants de Fenerbahçe ne souhaitaient pas se séparer de leur milieu défensif. Depuis, la situation a changé puisque l’ancien Marseillais, en raison de son salaire imposant, n’est plus retenu. Une occasion à saisir pour le directeur sportif lyonnais, en concurrence sur ce dossier avec l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco.