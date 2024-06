OL ‍: John Textor et ses magouilles, il craint le pire ‍!

Dans : OL.

Libre de toute contrainte après son passage réussi devant la DNCG, l’OL de John Textor sera assurément l’un des grands agitateurs du mercato estival. Plusieurs transferts sont déjà très bien avancés.

L’actualité est chaude à l’Olympique Lyonnais, où le mercato bat son plein. Ces dernières heures, le club rhodanien a notamment accéléré sur le recrutement d’un défenseur central et l’heureux élu devrait être Moussa Niakhaté, pour qui l’OL va payer 31 millions d’euros. Le profil du joueur est intéressant car à 28 ans, il fait partie des bons joueurs de Premier League (Nottingham Forest) à ce poste. Mais le tarif interroge, alors que l’international sénégalais n’avait plus qu’un an de contrat avec son club. Ce gros transfert en provenance de Nottingham Forest laisse par ailleurs songeur puisqu’il s’agit du deuxième deal d’envergure avec ce club, après celui concernant Orel Mangala, recruté pour près de 30 millions d’euros tout compris (prêt payant + option d’achat).

En plus de ces deux transferts qui intriguent, les Gones s’apprêtent à payer 8 millions d’euros pour Abner en provenance du Bétis Séville et pourraient également passer à la caisse pour Luiz Henrique. Des transferts qui se multiplient et qui suscitent une vive inquiétude chez Zack Nani, célèbre Youtubeur fan de l’OL est très suivi sur les réseaux sociaux. « L'OL a claqué 90 millions entre Mangala, Niakhaté, Luiz Henrique & Abner Le jour où Edwy Plenel va mettre son nez sur ce qu'on fait avec Betis & Forest ça va être funky » a publié l’influenceur lyonnais sur les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Zack Nani n’est pas le seul à s’inquiéter de la gestion de John Textor comme le prouvent les réactions en-dessous de sa publication.

Le mercato de l'OL inquiète les supporters

« C’est une catastrophe », « Le moov Niakhate et Mangala c'est Textor ou ça provient de la cellule ? », « Que des joueurs éclatés » ou encore « C’est lunaire vu les joueurs » peut-on lire sur X, où l’inquiétude est d’un coup montée d’un cran, après l’emballement général provoqué par le mercato hivernal des Gones en janvier dernier avec les recrutements de Fofana, Mangala, Orban, Matic ou encore Perri et Adryelson. Les prochains mouvements de l’OL sur le marché des transferts seront plus que jamais scrutés par les suiveurs du club rhodanien, qui vont suivre l’évolution de ce mercato avec une pointe d’angoisse. Le feuilleton Yankuba Minteh, pour qui l'OL est prêt à poser 40 millions d'euros sur la table sans sourciller, fera sans doute jaser lui aussi.