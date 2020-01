OL : Jean Lucas, le broyeur de rumeurs du mercato

Dans : OL.

Poussé vers la sortie notamment par Florian Maurice, Jean Lucas ne va pas quitter l’OL cet hiver. Le joueur s’est montré très clair en conférence de presse.

Joueur voulu par le duo Sylvinho-Juninho, Jean Lucas n’a pour le moment pas eu un grand impact sur la saison lyonnaise. Mais son acclimatation difficile était prévisible, malgré un effectif très brésilien. Et lors de ses dernières apparitions, le milieu de terrain défensif s’est déjà montré plus aguerri, plus efficace et plus présent physiquement. Les perspectives sont donc bonnes pour l’ancien de Santos et du Flamengo, qui n’a pas l’intention de partir. Il a pourtant été annoncé sur le départ cet hiver, avec un retour au Brésil sous forme de prêt. Mais à l’heure actuelle, c’est plutôt Lucas Tousart qui est annoncé partant, tandis que Jean Lucas a fermement fait connaître son point de vue.



« Je ne sais pas si je vais jouer samedi, je travaille pour cela, je suis assidu. Si je joue, je vais donner le maximum. Je me sens bien, je suis intégré au club. Les joueurs brésiliens, Juninho et les joueurs français m'ont aidé. Je suis à 100% à l'Olympique Lyonnais. Je veux rester ici et donner le maximum. Je n'ai pas reçu de propositions pour quitter Lyon ou être prêté cet hiver. Le plus difficile, c'est parler et communiquer avec mes coéquipiers. Je n'ai pas poste préféré, c'est le coach qui décide. Peu importe ma position. Si le coach voulait que joue gardien je le ferai… », a expliqué le milieu de l’OL, qui représente beaucoup un pari sur l’avenir, et peut-être une refonte du milieu de terrain avec l’explosion de Maxence Caqueret à ses côtés.