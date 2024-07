OL ‍: Jake O'Brien c'est fini, un coup d'enfer pour Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Un an après être arrivé à l'Olympique Lyonnais pour 1 million d'euros, Jake O'Brien va signer à Everton. Le défenseur irlandais a déjà quitté la France.

Jake O'Brien n'aura passé qu'une saison à l'OL, mais le joueur de 23 ans va faire le plus grand bien aux finances du club rhodanien, qui doit dénicher 100 millions d'euros lors de ce marché des transferts pour répondre aux promesses faites à la DNCG. Débarqué en 2023 de Crystal Palace pour 1ME, le natif de Cork a réussi une relativement bonne saison sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, y compris lorsque cela n'allait pas bien pour l'OL. Et cela a été suffisant pour attirer le regard des clubs de Premier League, et notamment d'Everton. Ce samedi, Fabrizio Romano et Foot Mercato confirment que l'international irlandais a été autorisé par les dirigeants lyonnais à se rendre à Liverpool pour finaliser son transfert.

🚨🔵 EXCL: Everton have agreed deal in principle with OL for centre back Jake O’Brien.



Medical to take place tomorrow if personal terms are agreed, five year contract on the table. pic.twitter.com/019VcS7nIx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2024

Et du côté de John Textor on se frotte les mains puisque Everton va débourser 20ME cash pour s'offrir Jake O'Brien. L'Olympique Lyonnais pouvait même obtenir un peu plus de la part de Nottingham Forest, qui proposait une somme supérieure, précise L'Equipe, mais le choix du défenseur a également pesé dans cette décision qui fait le bonheur à la fois du club français et du joueur irlandais. Attendu ce samedi par son futur club, le défenseur de 23 ans va passer sa visite médicale dès dimanche, et il signera ensuite un contrat de cinq ans avec les Toffees.

O'Brien deuxième meilleur buteur de l'OL en 2023-2024

En une année à l'OL, Jake O'Brien aura disputé 32 rencontres sous le maillot lyonnais, et de manière assez incroyable, le défenseur irlandais a marqué cinq buts et signé deux passes décisives et se classe deuxième meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais derrière Alexandre Lacazette (19 buts).