OL ‍: Jake O’Brien craque, il dit oui à West Ham

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Grosse révélation de la saison de l'OL, Jake O'Brien va être difficile à conserver. West Ham le veut, et le joueur est déjà tenté pour l'aventure en Premier League.

A la recherche de deux défenseurs centraux cet été, avec le départ en bonne voie de Nayef Aguerd même si la destination du Marocain n’est pas connue, West Ham a ciblé un joueur de l’Olympique Lyonnais. Directeur sportif du club londonien, Tim Steidten a suggéré de nombreuses idées à son manager Julen Lopetegui, mais un choix s’impose : celui d’un joueur jeune, taillé pour la Premier League, et qui a crevé l’écran cette saison. Il s’agit bien évidemment de Jake O’Brien, arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Molenbeek pour un million d’euros, et qui a terminé titulaire indiscutable et deuxième meilleur buteur du club rhodanien.

15 ME et O'Brien fonce à West Ham

Et désormais, tout se met en place pour un transfert du nouvel international irlandais à West Ham. The Athletic confirme dans un premier temps que Lyon est vendeur. « Lyon se prépare à écouter les offres pour son défenseur central O’Brien. Ils ne veulent pas le vendre et n’ont fait aucune mise à prix, mais ils sont au courant qu’il figure bien placé sur les listes de recrutement de plusieurs clubs européens, et notamment en Premier League », livre ainsi le média britannique. Une tendance confirmée par le compte spécialisé sur West Ham, Hammers News, qui dévoile que le jeune défenseur lyonnais ne compte pas dire non si une offre arrive en provenance de West Ham, conscient que ce serait une formidable progression dans sa carrière et une entrée intéressante en Premier League.

Si toutes les parties concernées venaient à continuer de se rapprocher, un transfert pourrait avoir lieu à un montant estimé à 15 millions d’euros. C’est la somme juste estimée par West Ham pour faire craquer l’OL et permettre de recruter ce joueur encore totalement inconnu il y a un an. Le départ sera certainement difficile à digérer pour Lyon, qui essaye déjà de se séparer de Dejan Lovren, et n’a pas réussi à intégrer Adryelson. Le risque de voir la charnière perdre son meilleur élément donne déjà quelques sueurs froides aux supporters lyonnais.