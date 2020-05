OL : Inquiet, Aulas prédit un mercato terrible pour la L1

Dans : OL.

Opposé à l’arrêt de la saison de Ligue 1, Jean-Michel Aulas constate les dégâts provoqués par cette décision.

Jean-Michel Aulas ne cesse de le répéter, la reprise du football en Allemagne, et peut-être dans d’autres pays européens, n’est pas une bonne nouvelle pour la France. De son côté, la Ligue de Football Professionnel a décidé d’arrêter l’exercice, mettant ainsi ses pensionnaires en difficulté sportive et financière par rapport à la concurrence. Mais ce n’est pas tout. Dans un entretien accordé à France Info, le président de l’Olympique Lyonnais a alerté sur le danger concernant le mercato estival qui, selon lui, commencera beaucoup plus tard que prévu pour la L1.

« Il sera en mode pause pour une raison évidente, a expliqué le dirigeant. Nous aurons, sur la France, probablement arrêté le championnat, les joueurs ne seront plus visibles. Les clubs qui pourront éventuellement investir seront à l'étranger et leur championnat a été décalé et terminera plus tard. Au 30 juin, il y aura un vrai problème dans les comptes des clubs français. Probablement un manque à gagner de quelques centaines de millions d'euros. » Autre risque pour les formations de L1, une possible incapacité à payer des transferts déjà actés.

Des transferts impossibles à payer ?

« Et à ça, il faudra ajouter sur un plan comptable, les provisions à prendre sur les transferts qui ont été initialisés et qui ont été effectués il y a quelques années et pour lesquels les règlements risquent de ne pas intervenir parce qu'il y aura, je vous l'ai dit, tant sur le plan français que sur le plan européen, beaucoup de clubs qui seront en difficulté. C'est un manque à gagner considérable qui va effectivement déséquilibrer le football français. C'est l'un des reproches les plus véhéments que l'on peut porter par rapport à cet arrêt du championnat français », a répété JMA, en guerre contre les instances françaises.