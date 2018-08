OL : Il y a urgence, MacHardy réclame deux défenseurs à l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’OL mise gros sur le dossier Ruben Dias. La preuve, Jean-Michel Aulas sera mercredi à Lisbonne pour tenter de finaliser l’arrivée du défenseur de 21 ans, lequel a une clause libératoire fixée à 45ME. Mais selon Jonathan MacHardy, consultant pour RMC Sport, l’OL est dans l’obligation de recruter deux joueurs en défense afin d’éviter toute déconvenue cette saison.

« Face à Amiens, la défense de l’OL n’a vraiment pas été sereine alors que les Picards n’ont pas proposé grand-chose. On sait qu’ils sont sur Ruben Dias du Benfica Lisbonne, il faut que ça se fasse pour que le problème de la défense centrale soit réglé. Selon moi, l’OL doit carrément recruter deux défenseurs centraux d’ici la fin du mercato. Si tu veux faire la saison sereinement, il faut prendre un titulaire et un mec en plus car tu ne peux pas faire toute la saison avec seulement Morel en remplaçant » a-t-il lâché, visiblement assez inquiet pour l’OL, qui devra faire bonne figure en Ligue des Champions cette saison. Reste qu’il semble assez peu probable, pour l’heure, que l’état-major rhodanien parvienne à boucler deux renforts à ce poste d’ici le 31 août…