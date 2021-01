OL : Le PSG et Lille trop forts, Lyon s’écarte de la course au titre

Dans : OL.

Vainqueur de son match contre les Girondins de Bordeaux (2-1) vendredi au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais reprend provisoirement la tête de la Ligue 1. Pas de quoi changer le discours des Gones.

L’Olympique Lyonnais a bien retenu la leçon, la situation peut vite s’inverser en Ligue 1. Il y a encore quelques semaines, le club rhodanien était bien installé dans son fauteuil de leader et l’on ne voyait pas trop comment ses concurrents pouvaient venir le déloger. Il faut dire que les Gones pratiquaient un jeu très séduisant avec une redoutable efficacité. Seulement voilà, les hommes de Rudi Garcia ont enchaîné deux matchs sans victoire, dont une défaite surprenante à domicile contre Metz (0-1) qui a permis au Paris Saint-Germain et au LOSC de passer devant. Alors même après un succès arraché face à Bordeaux et une place de leader provisoire, le latéral droit Léo Dubois et ses coéquipiers refusent de s’annoncer dans la course au titre.

« On n'a rien lâché. Dans la mentalité, on y est. On n'a rien lâché, c'est notre état d'esprit cette année et je pense que c'est ce qui va nous donner l'envie d'aller au bout, d'aller chercher nos objectifs tout simplement, a confié le buteur décisif sur la chaîne Téléfoot. Il faut retrouver la Ligue des Champions et on sait que ces matchs sont importants donc il faut les gagner. La pression sur le PSG et Lille ? Ils ont encore un match à jouer. Le championnat est long. Pour l'instant on est derrière eux par rapport au match en retard. On reste lucides et concentrés sur nos objectifs. » Apparemment, les Lyonnais ont bien été recadrés en interne afin de ne pas s'enflammer trop vite.