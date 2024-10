OL ‍: « ‍Il joue tout seul ‍», Domenech martyrise ce Lyonnais

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a nettement dominé ce jeudi face au Besiktas en Europa League, mais l’équipe de Pierre Sage a payé le manque d’efficacité de ses attaquants. Un joueur a notamment agacé Raymond Domenech.

Battu contre le cours du jeu ce jeudi face au Besiktas (0-1), l’Olympique Lyonnais a réalisé une excellente prestation dans l’ensemble. La première mi-temps a notamment été brillante par moment de la part des hommes de Pierre Sage, et seule l’efficacité a manqué. Le coach de l’OL avait décidé de procéder à quelques changements en attaque en alignant Ernest Nuamah et Saïd Benrahma, deux joueurs abonnés au banc depuis un mois. Le Ghanéen et l’Algérien n’ont pas vraiment répondu aux attentes, illustrant parfaitement le manque d’efficacité de leur équipe. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech s’est justement attardé sur ces deux joueurs et particulièrement sur Saïd Benrahma.

Pour l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, l’ex-meneur de jeu de West Ham est trop déconnecté du reste de son équipe et force le jeu individuel pour marquer des points auprès de son entraîneur, un gros défaut à vite gommer. « A un moment, Benrahma va devoir se poser des questions entre la barre et toutes les occasions à côté et au-dessus. Sur toutes les actions, il joue tout seul et dans ceux qui en font trop et qui veulent montrer quelque chose, c’est le premier. Toutes les frappes forcées ne servent absolument à rien, il casse le jeu et le rythme de l’OL. Nuamah c’est la même chose » a glissé Raymond Domenech avant de poursuivre.

Domenech pas tendre avec Benrahma et Nuamah

« Autant leur jeu de construction au milieu avec Cherki, Tolisso et Lacazette est intéressant. Mais les deux sur les côtés ne jouent pas pour l’équipe, ils jouent pour eux » a expliqué le consultant de l’Equipe du Soir, qui préfère nettement lorsque Fofana joue à gauche et Cherki à droite car pour le coup, on ne peut pas dire que le Belge et que l’international espoirs français sont individualistes ces dernières semaines. Ce week-end face à Auxerre, Pierre Sage reviendra sans doute à des choix plus classiques car de toute évidence, Benrahma mais aussi Nuamah n’ont pas saisi l’opportunité qui leur était offerte ce jeudi en Europa League.