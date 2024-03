OL ‍: Il admire Sage mais aimerait bien son poste

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son arrivée à l'OL, Pierre Sage fait du très bon travail. Les Gones sont remis sur pied et peuvent souffler un bon coup.

Dernier de Ligue 1 il y a quelques mois, l'OL a remis la marche avant depuis l'arrivée sur son banc de Pierre Sage. Ce n'était pas gagné mais le nouvel entraineur rhodanien gère bien la situation, bien aidé par un mercato hivernal qui a apporté son lot de bons joueurs. Tout n'est pas encore parfait mais l'OL peut construire sur de nouvelles bases avec un état d'esprit retrouvé. S'il a été récemment prolongé pour terminer la saison sur le banc des Gones, Pierre Sage ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait lors de l'intersaison. Si l'OL hésitait, un candidat vient en tout cas de se déclarer pour reprendre les rênes du club lyonnais.

Pierre Sage, une menace imprévue ?

Dans des propos échangés avec L'Equipe, Laurent Courtois, entraineur de Montréal CF, lui-aussi ancien de la formation lyonnaise et coach de l’Académie, a en effet déclaré concernant l'OL : « Je pensais à entraîner dans l’élite depuis quelque temps déjà, sans être trop pressé. J'ai quitté Lyon pour devenir entraîneur adjoint puis basculer à la tête d'équipes de jeunes. Je savais qu'en travaillant, une opportunité allait finir par se présenter. Mon rêve, ce serait d'entraîner l'OL un jour. C'est mon club. Je suis hyper fan du travail réalisé par Pierre Sage et son staff, dont Jérémie Bréchet. Je suis content que des gens aussi doués aient pu relancer un peu le club. Lyon reste dans un coin de ma tête, même si je veux avant tout m'installer dans la durée à Montréal ». De quoi faire sans doute plaisir aux fans de l'OL, contents que des anciens du club aient l'envie et l'ambition de faire progresser l'équipe. Si Pierre Sage continuait cependant sur sa dynamique, on a de plus en plus de mal à voir la direction rhodanienne ne pas être tentée de continuer avec lui.