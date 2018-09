OL : Genesio voulait un joueur en plus, il dévoile son nom

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a bataillé durement pendant deux jours et deux nuits pour finalement permettre à l'Olympique Lyonnais de faire venir Moussa Dembélé, le président de l'OL étant bien conscient que le départ de Mariano Diaz devait être compensé lors de cette fin de mercato. Bruno Genesio l'a avoué ce samedi, il a poussé un énorme ouf de soulagement lorsqu'il a appris en début de soirée qu'un accord était trouvé entre Lyon et le Celtic FC pour la venue de l'attaquant français.

Mais, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais le reconnaît quand même, il aurait aimé qu'un autre attaquant débarque dans la capitale des Gaules avant la fin du marché des transferts. « On est satisfaits du mercato car on devait recruté un défenseur central et un attaquant pour remplacer Mariano. Le seul regret c'est sur Nicolas Pépé mais on n'y peut rien », a fait remarquer Bruno Genesio à juste titre, puisque l'OL et Lille avaient trouvé un accord, mais c'est Nicolas Pépé qui n'a pas voulu ce transfert, craignant pour son temps de jeu.