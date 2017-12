OL : Genesio est déjà obsédé par ce match contre l'OM

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais va essayer de reprendre sa deuxième place sur le podium de Ligue 1 et pour cela il lui faudra s'imposer à Amiens. Mais Bruno Genesio ne le masque pas, il a d'ores et déjà l'esprit tourné vers la réception de l'Olympique de Marseille dans une semaine au Groupama Stadium. Car pour l'entraîneur de l'OL, une bonne partie de la saison pourrait se jouer lors de ces 90 minutes.

« Amiens est une équipe qui est sur une bonne dynamique et qui pose beaucoup de problèmes aux équipes qu’elle reçoit. Mais on a aussi nos forces, nos convictions, et on va essayer de bien se préparer, notamment en vue du match contre Marseille, qui devrait être décisif pour la suite de la saison. C’est important de terminer deuxièmes à la trêve car ça viendrait récompenser notre bonne première partie de saison », a confié Bruno Genesio, qui a bien compris que son Olympique Lyonnais ne devait pas céder de terrain dans la lutte énorme qui va se jouer avec l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco pour la place de dauphin du PSG, et également la troisième marche du podium.