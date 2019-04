OL : Genesio ne sera pas viré d'ici la 38e journée, Lyon n'est pas fou

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais ne sait pas encore qui sera sur son banc la saison prochaine, mais il semble acquis que Bruno Genesio finira bien le championnat comme entraîneur du club rhodanien. Alors que les supporters ont exigé samedi la démission immédiate du technicien lyonnais, Jean-Michel Aulas a fermement rejeté l'idée de faire sauter le fusible Genesio pour tenter de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Et le président de l'OL de faire remarquer que sacrifier Bruno Genesio à cet instant de la saison serait une grossière erreur qu'il se refuse de commettre.

Et JMA de dire clairement le fond de sa pensée. « Comment peut-on imaginer que dans un club normal, on puisse demander au président, pour les sept derniers matches, alors qu’on est troisièmes, de changer d’entraîneur ? Dans aucun club en France et dans le monde, ça ne pourrait être le cas », a fait savoir Jean-Michel Aulas, qui ne s'attendait pas il y a une semaine à devoir gérer une telle situation à l'Olympique Lyonnais. Mais l'élimination en demi-finale de la Coupe de France et la déroute face à Dijon ont tout changé du côté de la capitale des Gaules. Mais Bruno Genesio ne sera pas le fusible.