OL : Génésio n'est pas fautif... Un joueur monte au créneau !

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant face au PSG puis contre Dijon, Rafaël retrouvait une place de titulaire sur le côté droit de la défense rhodanienne lors du déplacement de l’OL à Angers dimanche.

Plutôt auteur d’une bonne prestation dans son couloir, le Brésilien a néanmoins relancé, bien malgré lui, le SCO puisqu’il a marqué contre son camp. Interrogé par Le Progrès sur la situation de son équipe, l’ancien joueur de Manchester United laisse filer quelques signes d’agacement mais ne renoncera pas.

« On est tous derrière Bruno Génésio »

« C’est chaud… On a marqué trois buts contre notre camp, on a déjà eu deux expulsions (Darder contre Bordeaux, Marcelo à Angers), on a déjà fait trois fois 3-3 pff… J’espère que ça va mieux se passer pour nous après la trêve » a-t-il déclaré alors que l’OL recevra Monaco dans le choc de la 9e journée de Ligue 1 dans deux semaines. Par ailleurs, celui qui entame sa troisième saison dans le Rhône a tenu à défendre Bruno Génésio, pas responsable de la situation actuelle et de la faillite collective de l’équipe selon lui.

« On est tous derrière Bruno Genesio, on ne peut pas mettre la faute sur lui. Ce ne sont pas des fautes tactiques ou un problème d’entraîneur, quand on a un joueur exclu ou quand on marque des buts contre notre camp, comme moi dans ce match ». Chacun se fera son avis sur la question et nul doute que les supporters rhodaniens ne seront pas tous d’accords avec leur défenseur…