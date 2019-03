OL : Genesio l'avoue, il connaît la décision d'Aulas !

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Génésio, entraîneur de l’OL, après la victoire à Rennes (0-1) : « C'est une belle victoire, je pense qu'elle est méritée. On a eu en première mi-temps des occasions pour ouvrir le score. On ne l'a pas fait par manque d'efficacité ou de justesse. Mais on a su être patients, on a su construire cette victoire dans un match bizarre. C’est très important pour nous de l’avoir emporté à Rennes. Si c'est MA victoire ? Non, c'est la victoire de l'équipe. Parfois on fait des changements, des choix qui fonctionnent, parfois non… C'est surtout l'état d'esprit des joueurs qu'il faut souligner. Ceux qui ont commencé ont fait un bon travail. Et les autres sont rentrés avec l'état d'esprit qu'il fallait et ont été décisifs. Ça prouve aussi qu'on a un groupe avec beaucoup de qualité. Je suis très satisfait que Terrier ait marqué car il le mérite. La décision du président Aulas ? Je le vois régulièrement. Je l’ai au téléphone tous les jours. Bien évidemment que je sais ce qu’il vous dira mardi soir. Le sourire ? Attention, je peux masquer mes émotions », a-t-il déclaré sur Canal+.