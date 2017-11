OL : Genesio fustige le chambrage de Fekir contre l'ASSE

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, sur le comportement de Fekir après son but du 5-0 contre l'ASSE : « Je trouve ça dommage. La meilleure réponse, c'était de gagner le match. C'est ce que l'on a fait. Ça ne servait à rien d'en rajouter et de provoquer les adversaires... Ça gâche un peu la fête. Fekir ? On n'aurait pas aimé si c'était arrivé chez nous dans un match inverse. Il faut savoir rester modeste. On a le droit de célébrer le but. C'est historique, surtout ici. Mais il ne faut pas faire des choses comme ça... J'espère qu'on pourra profiter de tout ça après », a-t-il déclaré sur Canal+.