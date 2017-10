OL : Genesio démission, les supporters annoncent une décision radicale

Dans : OL, Ligue 1.

Il est peu dire que Bruno Genesio est contesté à Lyon, où son profil a rarement fait l’unanimité. C’est encore moins le cas alors que l’OL semble toujours courir après son fond de jeu et les victoires, malgré les grandes ambitions annoncées par son président. Dans la tourmente, le coach lyonnais tient bon, avec le soutien ferme de Jean-Michel Aulas. Et ce dernier apprendra certainement avec délectation que le principal groupe des supporters lyonnais a décidé de soutenir l’équipe et le staff pour les prochaines semaines, au moins jusqu’au derby. Dans une tirade que JMA n’aurait pas renié à propos des révolutionnaires sur leurs canapés, le Kop Virage Nord a expliqué qu’il n’était pas satisfait du rendement de son club, mais que la passion pour l’OL primait pour les prochaines semaines.

« Depuis le début de saison, les résultats de notre équipe ne sont pas à la hauteur des espérances, ni même à la hauteur des moyens engagés afin de lui permettre de réussir. Nous nous sommes abstenus de communiquer publiquement à ce sujet jusque-là, car nous avons toujours jugé la discussion interne plus fructueuse que l’action publique. Nous n’avons par ailleurs que faire de l’opinion de tous ceux qui, loin du stade, voire loin de notre ville, souhaiteraient que nous, en tant que principal groupe de supporters de l’OL, et fort de nos 30 années d’expérience, agissions comme bon leur semble depuis le fond de leur canapé.

(…) A quelques semaines du derby, nous jugeons la situation suffisamment problèmatique pour tirer la sonnette d’alarme… Ceci étant dit, nous tenons à rappeler que ce qui nous anime avant tout est une passion dévorante pour l’Olympique Lyonnais, et que quels que soient les résultats du club, notre vocation est de tout donner pour la soutenir. (…) C’est pourquoi, et jusqu’au derby, l’équipe sait pouvoir compter sur notre soutien pendant les 90 minutes d’un match. Le match face à nos voisins marquera un tournant de la saison, et chacun a pris conscience que d’ici là, l’équipe aura dû retrouver des résultats plus en adéquation avec les ambitions affichées », ont expliqué les groupes de supporters du Virage Nord, qui mettent au moins les choses au clair quant à leurs intentions dans les prochaines semaines. Autant dire que le derby face à Saint-Etienne vaudra très cher à tous les niveaux à Lyon.